Marché aux puces de Sainte Croix en Plaine Sainte-Croix-en-Plaine

Marché aux puces de Sainte Croix en Plaine
route de Bâle rue du Rempart Sainte-Croix-en-Plaine Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Marché aux puces -Petite restauration et buvette sur place
Marché aux puces organisé par le football Club.
Petite restauration et buvette sur place à partir de 11h30. .
route de Bâle rue du Rempart Sainte-Croix-en-Plaine 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 75 51 57 saintecroixenplaine.fc@alsace.lgef.fr
English :
Flea market -Food and refreshments on site
