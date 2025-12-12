Marché aux puces de Sainte Croix en Plaine Sainte-Croix-en-Plaine

Marché aux puces de Sainte Croix en Plaine

route de Bâle rue du Rempart Sainte-Croix-en-Plaine Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

2026-06-21

Marché aux puces -Petite restauration et buvette sur place

Marché aux puces organisé par le football Club.

Petite restauration et buvette sur place à partir de 11h30. .

route de Bâle rue du Rempart Sainte-Croix-en-Plaine 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 75 51 57 saintecroixenplaine.fc@alsace.lgef.fr

English :

Flea market -Food and refreshments on site

