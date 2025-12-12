Fête de la tarte flambée

Sainte-Croix-en-Plaine Haut-Rhin

Samedi 2026-06-13 19:00:00

2026-06-13 23:59:00

2026-06-13

Une belle soirée en famille ou entre amis au coeur du village, autour d’un emblème de la cuisine alsacienne la tarte flambée !

parvis de la mairie Sainte-Croix-en-Plaine 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 29 08 87 amicale.pompiers.stecroix@gmail.com

A great evening out with family and friends in the heart of the village, featuring the emblem of Alsatian cuisine: tarte flambée!

