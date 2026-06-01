Fête De La Musique Sainte-Néomaye
Fête De La Musique Sainte-Néomaye dimanche 21 juin 2026.
Sainte-Néomaye
Fête De La Musique
Sainte-Néomaye Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Avec l’association la patte d’oie
Ambiance familiale et festive pour le premier jour d’été.
Les groupes
– BLACK AIR NES
– Lys & Nyx
– LADYBUGS
– THE BLOB
– CARPE DIEM
Buvette et restauration sur place (Foodtrucks). .
Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 75 03 36 asso.lapattedoie@gmail.com
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English : Fête De La Musique
L’événement Fête De La Musique Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Haut Val De Sèvre
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