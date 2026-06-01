Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête De La Musique Sainte-Néomaye

Fête De La Musique Sainte-Néomaye

Fête De La Musique Sainte-Néomaye dimanche 21 juin 2026.

Ville : 79260 Sainte-Néomaye

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Sainte-Néomaye

Fête De La Musique

Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Avec l’association la patte d’oie
Ambiance familiale et festive pour le premier jour d’été.

Les groupes
– BLACK AIR NES
– Lys & Nyx
– LADYBUGS
– THE BLOB
– CARPE DIEM

Buvette et restauration sur place (Foodtrucks).   .

Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 75 03 36  asso.lapattedoie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête De La Musique

L’événement Fête De La Musique Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Sainte-Néomaye (Deux-Sèvres)