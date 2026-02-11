Sortie Nature Le bal des chauves-souris Sainte-Néomaye

Sortie Nature Le bal des chauves-souris

Pont Neuf Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

2026-07-17

Venez participer à une sortie nature visant à la découverte des zones humides de votre commune, dans le cadre du projet Nature & Transitions de Sainte-Néomaye. .

Pont Neuf Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 67 71 60 christophe.blouin@dsne.org

