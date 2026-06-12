Sainte-Pazanne

Fête de la musique

Parc du Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Vous aimez la musique ? À Sainte-Pazanne, la municipalité, l’école de musique, le comité des Fêtes, la maison citoyenne et de nombreux groupes locaux vous invitent à venir fêter la Musique !

Au programme de cette année

A la maison citoyenne

15h à 16h30 Concert de l’école de musique

16h30 à 16h45 Dylan Bougie

16h45 à 17h30 Los Ultramarinos

17h30 à 18h Balade musicale; Batucada, sax, trompette

Parc du TMP

18h à 19h Concert de l’école de musique

19h à 19h15 Batucada

19h45 à 20h45 Fabulesque

21h30 à 21h45 Kerrian

21h45 à 23h15 New Air

00h à 1h Chadame

Déamubulation musicale entre le parc du TMP, le TMP et le camion à 19h

Scène du TMP et camion

19h15 à 19h45 Scène du TMP Los Ultramarinos

19h15 à 19h45 Camion Nio

20h à 21h Camion Kerrian puis Alexia

20h45 à 21h30 Scène TMP Olivier Vallet

21h15 à 21h45 Camion Caustik

22h à 22h30 Camion KZH

23h à 00h Camion DJ Mix House

23h15 à 00h Scène TMP

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Parc du Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 mairie@sainte-pazanne.com

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English :

Do you love music? In Sainte-Pazanne, the municipality, the music school, the Comité des Fêtes, the Maison Citoyenne and many local groups invite you to come and celebrate Music!

L’événement Fête de la musique Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic