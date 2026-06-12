Fête de la musique Sainte-Pazanne
Fête de la musique Sainte-Pazanne samedi 20 juin 2026.
Sainte-Pazanne
Fête de la musique
Parc du Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Vous aimez la musique ? À Sainte-Pazanne, la municipalité, l’école de musique, le comité des Fêtes, la maison citoyenne et de nombreux groupes locaux vous invitent à venir fêter la Musique !
Au programme de cette année
A la maison citoyenne
15h à 16h30 Concert de l’école de musique
16h30 à 16h45 Dylan Bougie
16h45 à 17h30 Los Ultramarinos
17h30 à 18h Balade musicale; Batucada, sax, trompette
Parc du TMP
18h à 19h Concert de l’école de musique
19h à 19h15 Batucada
19h45 à 20h45 Fabulesque
21h30 à 21h45 Kerrian
21h45 à 23h15 New Air
00h à 1h Chadame
Déamubulation musicale entre le parc du TMP, le TMP et le camion à 19h
Scène du TMP et camion
19h15 à 19h45 Scène du TMP Los Ultramarinos
19h15 à 19h45 Camion Nio
20h à 21h Camion Kerrian puis Alexia
20h45 à 21h30 Scène TMP Olivier Vallet
21h15 à 21h45 Camion Caustik
22h à 22h30 Camion KZH
23h à 00h Camion DJ Mix House
23h15 à 00h Scène TMP
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Parc du Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 mairie@sainte-pazanne.com
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English :
Do you love music? In Sainte-Pazanne, the municipality, the music school, the Comité des Fêtes, the Maison Citoyenne and many local groups invite you to come and celebrate Music!
L’événement Fête de la musique Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic
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