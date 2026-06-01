Fête de la musique Savigny-en-Sancerre
Fête de la musique Savigny-en-Sancerre vendredi 19 juin 2026.
Savigny-en-Sancerre
Fête de la musique
Savigny-en-Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez nombreux participer à la fête de la musique sur les rythmes de COM 1 ACCORD et des Affobertis.
Venez nombreux écouter et danser sur les rythmes de COM 1 ACCORD puis des Affoubertis à l’occasion de la fête de la musique.
Barbecue, snacking, crêpes et buvette sur place. .
Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 50 90
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English :
Come and take part in the music festival to the rhythms of Letty’Tching Farmers and Les Affoubertis
L’événement Fête de la musique Savigny-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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