Sewen

Fête de la musique

6 Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

La Rôtisserie du lac d’Alfed vous invite à fêter la musique avec eux lors d’une soirée comprenant des styles musicaux en tout genre.

La Rôtisserie du lac d’Alfed vous invite à fêter la musique lors d’une soirée comprenant des styles musicaux en tout genre. 0 .

6 Route du Ballon d’Alsace Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 76 72 99 larotisseriedulacdalfed@gmail.com

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English :

The Rôtisserie du lac d’Alfed invites you to celebrate music with them in an evening of all kinds of musical styles.

L’événement Fête de la musique Sewen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach