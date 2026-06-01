Fête de la musique Sewen
Fête de la musique Sewen samedi 20 juin 2026.
Sewen
Fête de la musique
6 Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
La Rôtisserie du lac d’Alfed vous invite à fêter la musique avec eux lors d’une soirée comprenant des styles musicaux en tout genre.
La Rôtisserie du lac d’Alfed vous invite à fêter la musique lors d’une soirée comprenant des styles musicaux en tout genre. 0 .
6 Route du Ballon d’Alsace Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 76 72 99 larotisseriedulacdalfed@gmail.com
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English :
The Rôtisserie du lac d’Alfed invites you to celebrate music with them in an evening of all kinds of musical styles.
L’événement Fête de la musique Sewen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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