Sewen

Jeu de piste au sommet

Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-08-31 15:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Envie d’explorer tout en vous amusant ? Lancez-vous dans un jeu de piste en autonomie pour percer les secrets du Ballon d’Alsace ! Récupérez votre kit d’aventurier et les règles du jeu à la Maison du Ballon d’Alsace, et que la chasse commence !

Envie d’explorer tout en vous amusant ? Lancez-vous dans un jeu de piste en autonomie pour percer les secrets du Ballon d’Alsace ! Récupérez votre kit d’aventurier et les règles du jeu à la Maison du Ballon d’Alsace, et que la chasse commence ! 0 .

Route du Ballon d’Alsace Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Want to explore while having fun? Embark on a self-guided treasure hunt to unlock the secrets of the Ballon d’Alsace! Pick up your adventurer’s kit and the rules of the game at the Maison du Ballon d’Alsace, and let the hunt begin!

L’événement Jeu de piste au sommet Sewen a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach