Sortie Traces et indices des animaux Sewen
Sortie Traces et indices des animaux Sewen jeudi 9 juillet 2026.
Sewen
Sortie Traces et indices des animaux
Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Partez à la recherche des traces et indices laissés par les animaux du Ballon d’Alsace ! Découvrez les espèces qui vivent dans le massif et apprenez à reconnaître les signes de leur présence. Une sortie ludique et enrichissante avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises. Sur réservation par téléphone, places limitées.
Partez à la recherche des traces et indices laissés par les animaux du Ballon d’Alsace ! Au cours de cette animation, découvrez les espèces qui vivent dans le massif et apprenez à reconnaître les signes de leur présence. Une sortie ludique et enrichissante avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises.
Sur réservation par téléphone, places limitées. 0 .
Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Set out in search of the tracks and clues left by the animals of the Ballon d’Alsace! Discover the species that live in the mountain range and learn to recognize the signs of their presence. A fun and educational outing with the Maison de la Nature des Vosges Sanonaises. Reservations required by phone; limited space available.
L’événement Sortie Traces et indices des animaux Sewen a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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