Sewen

Balade Réserve Naturelle des Ballons Comtois

Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-26

Sortie de 4km, pour tout public dès 5ans, avec Sophie Roy, technicienne de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois qui vous emmènera à la découverte d’une forêt d’exception où la nature évolue librement, sans intervention humaine. Sur réservation par téléphone.

Sortie de 4km, pour tout public dès 5ans, avec Sophie Roy, technicienne de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois qui vous emmènera à la découverte d’une forêt d’exception où la nature évolue librement, sans intervention humaine. Sur réservation par téléphone. .

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

4km outing, for all ages 5 and over, with Sophie Roy, technician from the Ballons Comtois Nature Reserve, who will take you on a discovery of an exceptional forest where nature evolves freely, without human intervention. Please reserve by phone.

L’événement Balade Réserve Naturelle des Ballons Comtois Sewen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach