Sewen

Balade Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918

Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-16

Sortie de 2km en compagnie de Gildas Gérard pour découvrir l’histoire du Ballon d’Alsace durant les conflits européens du 19ème et 20ème siècle de 1870 à 1918.

Sortie de 2km en compagnie de Gildas Gérard pour découvrir l’histoire du Ballon d’Alsace durant les conflits européens du 19ème et 20ème siècle de 1870 à 1918. 0 .

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A 2-kilometer walk with Gildas Gérard to explore the history of the Ballon d’Alsace during the European conflictsof the 19th and 20th centuries, from 1870 to 1918.

L’événement Balade Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Sewen a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach