Informations pratiques

Sewen

Balade sur les traces des malkers

Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 14:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Balade de 4km, pour tout public dès 5 ans, autour de l’agriculture de montagne au Grand-Langenberg avec Olivier Pohl. Possibilité de repas en ferme auberge. Sur réservation par téléphone.

Balade de 4km, pour tout public dès 5 ans, autour de l’agriculture de montagne au Grand-Langenberg avec Olivier Pohl. Possibilité de repas en ferme auberge. Sur réservation par téléphone. .

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

4km walk, for all ages 5 and up, on mountain farming at Grand-Langenberg with Olivier Pohl. Possibility of lunch at a farm inn. Please reserve by phone.

L’événement Balade sur les traces des malkers Sewen a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach