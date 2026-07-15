Balade sur les traces des malkers Sewen
mardi 4 août 2026 · Sewen
Informations pratiques
Sewen
Balade sur les traces des malkers
Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 14:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Balade de 4km, pour tout public dès 5 ans, autour de l’agriculture de montagne au Grand-Langenberg avec Olivier Pohl. Possibilité de repas en ferme auberge. Sur réservation par téléphone.
Balade de 4km, pour tout public dès 5 ans, autour de l’agriculture de montagne au Grand-Langenberg avec Olivier Pohl. Possibilité de repas en ferme auberge. Sur réservation par téléphone. .
Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
4km walk, for all ages 5 and up, on mountain farming at Grand-Langenberg with Olivier Pohl. Possibility of lunch at a farm inn. Please reserve by phone.
L’événement Balade sur les traces des malkers Sewen a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
À voir aussi à Sewen (Haut-Rhin)
- L’âge de glace autour du lac de Sewen Sewen 15 juillet 2026
- Balade Réserve Naturelle des Ballons Comtois Sewen 16 juillet 2026
- Balade Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Sewen 19 juillet 2026
- Balade Raconte moi, les forêts du Ballon d’Alsace Sewen 20 juillet 2026
- Sortie Histoire des paysages du Ballon d’Alsace Sewen 22 juillet 2026