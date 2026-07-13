Informations pratiques

Sewen

L’âge de glace autour du lac de Sewen

Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Balade tout public de 3km, dès 5 ans avec Nicolas Thévenin, accompagnateur en montagne, à la découverte des vestiges naturels de la dernière période glaciaire dans la haute vallée de la Doller. Sur inscription par téléphone.

Balade tout public de 3km, dès 5 ans avec Nicolas Thévenin, accompagnateur en montagne, à la découverte des vestiges naturels de la dernière période glaciaire dans la haute vallée de la Doller. Sur inscription par téléphone. 0 .

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

3km walk for all ages, from 5 years upwards, with mountain guide Nicolas Thévenin, to discover the natural remains of the last ice age in the upper Doller valley. Registration by phone.

L’événement L’âge de glace autour du lac de Sewen Sewen a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach