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Sortie Les oiseaux du Ballon d’Alsace Sewen

Sortie Les oiseaux du Ballon d’Alsace Sewen

Sortie Les oiseaux du Ballon d’Alsace Sewen lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Route du Ballon d'Alsace

Ville : 68290 Sewen

Département : Haut-Rhin

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0

Sewen

Sortie Les oiseaux du Ballon d’Alsace

Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-07-13 12:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-31

Connaissez-vous les oiseaux de nos sommets ? Le Ballon d’Alsace vous propose de découvrir et d’apprendre à reconnaitre nos amis à plumes dans une balade ludique accompagné d’Olivier Pohl. Sur réservation par téléphone.
Connaissez-vous les oiseaux de nos sommets ?

Le Ballon d’Alsace vous propose de découvrir et d’apprendre à reconnaitre nos amis à plumes dans une balade ludique accompagné d’Olivier Pohl.

Sur réservation par téléphone. 0  .

Route du Ballon d’Alsace Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65  ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Do you know the birds of our summits? Le Ballon d’Alsace invites you to discover and learn to recognize our feathered friends on a fun walk accompanied by Olivier Pohl. Book by phone.

L’événement Sortie Les oiseaux du Ballon d’Alsace Sewen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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