Sortie Les oiseaux du Ballon d’Alsace Sewen
Sortie Les oiseaux du Ballon d’Alsace Sewen lundi 13 juillet 2026.
Sewen
Sortie Les oiseaux du Ballon d’Alsace
Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-07-13 12:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-31
Connaissez-vous les oiseaux de nos sommets ? Le Ballon d’Alsace vous propose de découvrir et d’apprendre à reconnaitre nos amis à plumes dans une balade ludique accompagné d’Olivier Pohl. Sur réservation par téléphone.
Connaissez-vous les oiseaux de nos sommets ?
Le Ballon d’Alsace vous propose de découvrir et d’apprendre à reconnaitre nos amis à plumes dans une balade ludique accompagné d’Olivier Pohl.
Sur réservation par téléphone. 0 .
Route du Ballon d’Alsace Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Do you know the birds of our summits? Le Ballon d’Alsace invites you to discover and learn to recognize our feathered friends on a fun walk accompanied by Olivier Pohl. Book by phone.
L’événement Sortie Les oiseaux du Ballon d’Alsace Sewen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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