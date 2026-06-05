Balade Raconte moi, les forêts du Ballon d’Alsace Sewen lundi 20 juillet 2026.

Sewen

Balade Raconte moi, les forêts du Ballon d’Alsace

Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-18

Venez profiter d’une balade, à partir de 5 ans, accompagné d’Olivier Pohl pour découvrir les forêts du Ballon d’Alsace pout une durée de 3h. Sur réservation par téléphone.

Venez profiter d’une balade, à partir de 5 ans, accompagné d’Olivier Pohl pour découvrir les forêts du Ballon d’Alsace pout une durée de 3h. Sur réservation par téléphone. 0 .

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Join Olivier Pohl on a 3-hour walk through the forests of Ballon d’Alsace, for children aged 5 and over. Book by phone.

L’événement Balade Raconte moi, les forêts du Ballon d’Alsace Sewen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach