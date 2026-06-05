Balade Raconte moi, les forêts du Ballon d’Alsace Sewen
Balade Raconte moi, les forêts du Ballon d’Alsace Sewen lundi 20 juillet 2026.
Sewen
Balade Raconte moi, les forêts du Ballon d’Alsace
Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-18
Venez profiter d’une balade, à partir de 5 ans, accompagné d’Olivier Pohl pour découvrir les forêts du Ballon d’Alsace pout une durée de 3h. Sur réservation par téléphone.
Venez profiter d’une balade, à partir de 5 ans, accompagné d’Olivier Pohl pour découvrir les forêts du Ballon d’Alsace pout une durée de 3h. Sur réservation par téléphone. 0 .
Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Join Olivier Pohl on a 3-hour walk through the forests of Ballon d’Alsace, for children aged 5 and over. Book by phone.
L’événement Balade Raconte moi, les forêts du Ballon d’Alsace Sewen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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