Fête artisanale Sewen
dimanche 16 août 2026 · Sewen
Informations pratiques
Sewen
Fête artisanale
Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Envie de consommer local et de dénicher des pépites ? Ne manquez pas cette journée pour fêter les anciens métiers et productions locales avec un grand marché artisanal.
Envie de consommer local et de dénicher des pépites ? Ne manquez pas cette journée pour fêter les anciens métiers et productions locales avec un grand marché artisanal. 0 .
Route du Ballon d’Alsace Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Looking to buy local and find some nuggets? Don’t miss this day to celebrate old trades and local products with a big craft market.
L’événement Fête artisanale Sewen a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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