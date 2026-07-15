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AGENDA · Sewen

Fête artisanale Sewen

dimanche 16 août 2026 · Sewen

Fête artisanale Sewen

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Route du Ballon d'Alsace
Ville
68290 Sewen
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Sewen

Fête artisanale

Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Envie de consommer local et de dénicher des pépites ? Ne manquez pas cette journée pour fêter les anciens métiers et productions locales avec un grand marché artisanal.
Envie de consommer local et de dénicher des pépites ? Ne manquez pas cette journée pour fêter les anciens métiers et productions locales avec un grand marché artisanal. 0  .

Route du Ballon d’Alsace Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65  ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Looking to buy local and find some nuggets? Don’t miss this day to celebrate old trades and local products with a big craft market.

L’événement Fête artisanale Sewen a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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