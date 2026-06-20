Informations pratiques

Sewen

Balade pastorale

Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Pour l’Année du pastoralisme, explorez les paysages vosgiens avec Philippe Beaud ! Cette balade accessible éveillera vos 5 sens et se poursuivra par une dégustation de produits de la ferme-auberge du Baerenbach. L’occasion idéale d’échanger avec l’éleveur sur le pastoralisme local. Sur réservation uniquement (places limitées).

Dans le cadre de l’année internationale du pastoralisme, Philippe Beaud vous emmène à la découverte des paysages pastoraux et de ceux qui les façonnent !

Cette balade empruntera des sentiers balisés par le Club Vosgien, avec une distance et un dénivelé modéré l’objectif principal réside dans la compréhension fine de ce que les visiteurs ressentent, avec leurs 5 sens !

La balade sera suivie d’une dégustation de produits de la ferme auberge du Baerenbach et surtout, d’une discussion avec l’éleveur pour mieux comprendre les éléments-clé de l’élevage à l’herbe sur le territoire.

Sur réservation par téléphone (places limitées) .

Route du Ballon d’Alsace Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65

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English :

For the Year of Pastoralism, explore the Vosges landscapes with Philippe Beaud! This accessible walk will awaken your five senses and will be followed by a tasting of products from the Baerenbach farm-inn. It’s the perfect opportunity to chat with the farmer about local pastoralism. Reservations required (limited spaces).

L’événement Balade pastorale Sewen a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach