Informations pratiques

Sewen

Escape game au Lac d’Alfeld

Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Philippe Beaud, accompagnateur en montagne, vous propose des épreuves ludiques et pédagogiques pour découvrir l’histoire, la faune, la flore et les légendes de la Doller au lac d’Alfeld et de la tourbière de Sewen. Sur réservation par téléphone.

Philippe Beaud, accompagnateur en montagne, vous propose des épreuves ludiques et pédagogiques pour découvrir l’histoire, la faune, la flore et les légendes de la Doller au lac d’Alfeld et de la tourbière de Sewen. Sur réservation par téléphone. .

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Philippe Beaud, mountain guide, offers fun and educational challenges to discover the history, fauna, flora and legends of the Doller at Lake Alfeld and the Sewen peat bog. Book by phone.

L’événement Escape game au Lac d’Alfeld Sewen a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach