Informations pratiques

Sewen

Balade astronomique au Ballon d’Alsace

Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-05

Balade de 3km pour tout public dès 5 ans, avec Valéry Poirot, accompagnateur en montagne, du crépuscule à la nuit sous le ciel étoilé du Ballon d’Alsace. Sur réservation par téléphone.

Balade de 3km pour tout public dès 5 ans, avec Valéry Poirot, accompagnateur en montagne, du crépuscule à la nuit sous le ciel étoilé du Ballon d’Alsace. Sur réservation par téléphone. .

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

3km walk for all ages 5 and up, with mountain guide Valéry Poirot, from dusk to night under the starry sky of the Ballon d’Alsace. Book by phone.

L’événement Balade astronomique au Ballon d’Alsace Sewen a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach