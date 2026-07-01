Balade astronomique au Ballon d’Alsace Sewen
jeudi 23 juillet 2026 · Sewen
Informations pratiques
Sewen
Balade astronomique au Ballon d’Alsace
Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 23:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-05
Balade de 3km pour tout public dès 5 ans, avec Valéry Poirot, accompagnateur en montagne, du crépuscule à la nuit sous le ciel étoilé du Ballon d’Alsace. Sur réservation par téléphone.
Balade de 3km pour tout public dès 5 ans, avec Valéry Poirot, accompagnateur en montagne, du crépuscule à la nuit sous le ciel étoilé du Ballon d’Alsace. Sur réservation par téléphone. .
Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
3km walk for all ages 5 and up, with mountain guide Valéry Poirot, from dusk to night under the starry sky of the Ballon d’Alsace. Book by phone.
L’événement Balade astronomique au Ballon d’Alsace Sewen a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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