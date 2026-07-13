Sortie Histoire des paysages du Ballon d’Alsace Sewen
mercredi 22 juillet 2026 · Sewen
Informations pratiques
Sewen
Sortie Histoire des paysages du Ballon d’Alsace
Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-02
Sortie de 3km, pour tout public dès 5 ans, avec Nicolas Thévenin accompagnateur en montagne, qui vous permettra d’observer et comprendre la formation des paysages du Massif du Ballon d’Alsace. Sur inscription par téléphone.
Sortie de 3km, pour tout public dès 5 ans, avec Nicolas Thévenin accompagnateur en montagne, qui vous permettra d’observer et comprendre la formation des paysages du Massif du Ballon d’Alsace. Sur inscription par téléphone. .
Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
3km outing, for all ages 5 and over, with Nicolas Thévenin, mountain guide, to observe and understand the formation of the Ballon d’Alsace Massif landscapes. Registration by phone.
L’événement Sortie Histoire des paysages du Ballon d’Alsace Sewen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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