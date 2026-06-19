Fête de la musique Signal Carré au Rempart Le Rempart Périgueux dimanche 21 juin 2026.

Périgueux

Fête de la musique Signal Carré au Rempart

Le Rempart 2 Rue Condé Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Cette année, Signal Carré pose ses enceintes au pied de la mythique Tour Mataguerre.

Petit spot, grande ambiance comme à la maison par nos amis de Au Rempart. @lerempart24

Au programme un voyage à travers une multitude de styles musicaux pour célébrer ensemble le début de l’été.

9 Rendez-vous au pied des remparts.

Musique, partage et chaleur humaine au menu. .

Le Rempart 2 Rue Condé Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 10 84 lerempart.perigueux@gmail.com

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English : Fête de la musique Signal Carré au Rempart

L’événement Fête de la musique Signal Carré au Rempart Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux