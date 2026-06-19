Fête de la musique Signal Carré au Rempart Le Rempart Périgueux
Fête de la musique Signal Carré au Rempart Le Rempart Périgueux dimanche 21 juin 2026.
Périgueux
Fête de la musique Signal Carré au Rempart
Le Rempart 2 Rue Condé Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Cette année, Signal Carré pose ses enceintes au pied de la mythique Tour Mataguerre.
Petit spot, grande ambiance comme à la maison par nos amis de Au Rempart. @lerempart24
Au programme un voyage à travers une multitude de styles musicaux pour célébrer ensemble le début de l’été.
9 Rendez-vous au pied des remparts.
Musique, partage et chaleur humaine au menu. .
Le Rempart 2 Rue Condé Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 10 84 lerempart.perigueux@gmail.com
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English : Fête de la musique Signal Carré au Rempart
L’événement Fête de la musique Signal Carré au Rempart Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux
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