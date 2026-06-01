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Ecriture visuelle et mime moderne Périgueux

Ecriture visuelle et mime moderne Périgueux

Ecriture visuelle et mime moderne Périgueux samedi 20 juin 2026.

Adresse : 39 Rue Louis Mie

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Périgueux

Ecriture visuelle et mime moderne

39 Rue Louis Mie Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

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39 Rue Louis Mie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   bain.douches.perigueux@gmail.com

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English : Ecriture visuelle et mime moderne

L’événement Ecriture visuelle et mime moderne Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux

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