Les nuits poreuses Grand Pays Théâtre Le Paradis Galerie Verbale Périgueux

Périgueux

Les nuits poreuses Grand Pays

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Au programme

– Performance Chorégraphique avant le spectacle Atelier chorégraphique Mardi.

– Spectacle Grand Pays Atelier Adultes Lundi.

Buvette et petite restauration sur place

Nous avons le plaisir de vous convier à la restitution annuelle des ateliers hebdomadaires de notre école, au théâtre Le Paradis galerie verbale du 16 au 21 juin 2025.

Une belle occasion de découvrir les talents de nos élèves et de partager un moment convivial.

Venez nombreux pour célébrer la créativité et le spectacle !

Cie Lazzi Zanni

Au programme

– Performance Chorégraphique avant le spectacle Atelier chorégraphique Mardi.

– Spectacle Grand Pays Atelier Adultes Lundi.

Buvette et petite restauration sur place .

Théâtre Le Paradis Galerie Verbale 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 06 38 66 ecolelazzizanni@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les nuits poreuses Grand Pays

Program:

– Choreographic performance before the show Choreographic workshop Tuesday.

– Grand Pays show Adult workshop Monday.

Refreshments and snacks on site

L’événement Les nuits poreuses Grand Pays Périgueux a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Communal de Périgueux