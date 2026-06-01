FETE DE LA MUSIQUE SOIREE BLIND TEST Le Busseau vendredi 19 juin 2026.

Le Busseau

FETE DE LA MUSIQUE SOIREE BLIND TEST

15bis rue du maréchal de lattre de Tassi Le Busseau Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Première soirée de la Fête de la Musique organisée par l’Association l’Empreint.

À vos noms d’équipes inscrivez vous avec vos amis ou votre famille, par groupe de 4 personnes. .

15bis rue du maréchal de lattre de Tassi Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79 assolempreinte79@gmail.com

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English : FETE DE LA MUSIQUE SOIREE BLIND TEST

L’événement FETE DE LA MUSIQUE SOIREE BLIND TEST Le Busseau a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine