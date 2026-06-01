Le Busseau

Fête d’été RPI Le Busseau/Beugnon-Thireuil

Pôle associatif Le Busseau Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’APE La Marelle et le RPI Le Busseau Beugnon-Thireuil vous invitent à partager une journée festive en famille ! .

Pôle associatif Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.lamarelle@gmx.fr

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English : Fête d’été RPI Le Busseau/Beugnon-Thireuil

L’événement Fête d’été RPI Le Busseau/Beugnon-Thireuil Le Busseau a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine