Fête d’été RPI Le Busseau/Beugnon-Thireuil Le Busseau
Fête d’été RPI Le Busseau/Beugnon-Thireuil Le Busseau samedi 27 juin 2026.
Le Busseau
Fête d’été RPI Le Busseau/Beugnon-Thireuil
Pôle associatif Le Busseau Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’APE La Marelle et le RPI Le Busseau Beugnon-Thireuil vous invitent à partager une journée festive en famille ! .
Pôle associatif Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.lamarelle@gmx.fr
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English : Fête d’été RPI Le Busseau/Beugnon-Thireuil
L’événement Fête d’été RPI Le Busseau/Beugnon-Thireuil Le Busseau a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine
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