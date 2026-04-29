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[Fête de la musique] Soirée karaoké Auberville

[Fête de la musique] Soirée karaoké Auberville samedi 20 juin 2026.

Adresse : Parc de l'annexe de la mairie

Ville : 14640 Auberville

Département : Calvados

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Auberville

[Fête de la musique] Soirée karaoké

Parc de l’annexe de la mairie Auberville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’association Auberville Animations vous invite à passer un moment festif et convivial à l’occasion de la Fête de la Musique, et vous propose de donner de la voix autour d’un karaoké. Restauration sur place.
L’association Auberville Animations vous invite à passer un moment festif et convivial à l’occasion de la Fête de la Musique, et vous propose de donner de la voix autour d’un karaoké. Restauration sur place.   .

Parc de l’annexe de la mairie Auberville 14640 Calvados Normandie +33 6 60 03 03 04 

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English : [Fête de la musique] Soirée karaoké

The Auberville Animations association invites you to spend a festive and convivial moment on the occasion of the Fête de la Musique, and invites you to give your voice around a karaoke. Catering on site.

L’événement [Fête de la musique] Soirée karaoké Auberville a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Normandie Pays d’Auge

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