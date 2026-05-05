Sur les hauteurs des falaises des vaches noires, Départ du parking de l’église, Auberville
Sur les hauteurs des falaises des vaches noires, Départ du parking de l’église, Auberville lundi 6 juillet 2026.
Sur les hauteurs des falaises des vaches noires Lundi 6 juillet, 14h00 Départ du parking de l’église Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T16:00:00+02:00
Venez en famille, ce circuit vous offrira une grande variété de paysages, avec de très beaux points de vue. Une boucle alternant entre chemins boisés, prairies, vallons… Une diversité de faune et de flore à découvrir. Équipés de jumelles, de boîtes loupes et de filets, venez découvrir et identifier toutes les richesses de ce site.
Jeune public
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2km/2h30) – Niveau 2
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Venez en famille, ce circuit vous offrira une grande variété de paysages, avec de très beaux points de vue. Une boucle alternant entre chemins boisés, prairies, vallons… Une diversité de faune et …
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