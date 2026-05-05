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Sur les hauteurs des falaises des vaches noires, Départ du parking de l’église, Auberville

Sur les hauteurs des falaises des vaches noires, Départ du parking de l’église, Auberville

Sur les hauteurs des falaises des vaches noires, Départ du parking de l’église, Auberville lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Départ du parking de l’église

Adresse : Départ du parking de l’église AUBERVILLE

Ville : 14640 Auberville

Département : Calvados

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Sur les hauteurs des falaises des vaches noires Lundi 6 juillet, 14h00 Départ du parking de l’église Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T16:00:00+02:00

Venez en famille, ce circuit vous offrira une grande variété de paysages, avec de très beaux points de vue. Une boucle alternant entre chemins boisés, prairies, vallons… Une diversité de faune et de flore à découvrir. Équipés de jumelles, de boîtes loupes et de filets, venez découvrir et identifier toutes les richesses de ce site.
Jeune public
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2km/2h30) – Niveau 2

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Venez en famille, ce circuit vous offrira une grande variété de paysages, avec de très beaux points de vue. Une boucle alternant entre chemins boisés, prairies, vallons… Une diversité de faune et …

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