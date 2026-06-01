Fête de la musique Teloché Teloché
Fête de la musique Teloché Teloché vendredi 26 juin 2026.
Teloché
Fête de la musique Teloché
Place des Olympiades Teloché Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-27 02:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Ne manquez pas la Fête de la Musique vendredi 26 juin à Teloché !
Au programme, plusieurs groupes qui vous feront danser et chanter
19h15 Eudaïmonia (groupe de rock de jeunes telochéennes)
20h30 Big Band de l’Orée de Bercé-Belinois
21h30 Louise contre Attaque Tribute
23h DJ LK Event
RDV dès 19h sur la Place des Olympiades.
Buvette et restauration sur place par les commerçants.
Entrée libre .
Place des Olympiades Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13 commune@mairiedeteloche.fr
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English :
L’événement Fête de la musique Teloché Teloché a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72
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