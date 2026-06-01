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Fête de la musique Teloché Teloché

Fête de la musique Teloché Teloché vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Place des Olympiades

Ville : 72220 Teloché

Département : Sarthe

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Teloché

Fête de la musique Teloché

Place des Olympiades Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Ne manquez pas la Fête de la Musique vendredi 26 juin à Teloché !
Au programme, plusieurs groupes qui vous feront danser et chanter
19h15 Eudaïmonia (groupe de rock de jeunes telochéennes)
20h30 Big Band de l’Orée de Bercé-Belinois
21h30 Louise contre Attaque Tribute
23h DJ LK Event

RDV dès 19h sur la Place des Olympiades.
Buvette et restauration sur place par les commerçants.
Entrée libre   .

Place des Olympiades Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13  commune@mairiedeteloche.fr

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English :

L’événement Fête de la musique Teloché Teloché a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72

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