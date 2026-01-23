Marché de Teloché Vendredi soir Rue du 8 mai Teloché

Marché de Teloché Vendredi soir

Rue du 8 mai Halles marché couvert Teloché Sarthe

Début : 2026-01-30 16:00:00

fin : 2071-06-26 19:00:00

Marché des producteurs à Teloché tous les vendredis, de 16h à 19h. Marché couvert dans les anciens locaux des services techniques, à côté du restaurant scolaire.

Anciennement sur la Place du Dr Allain, le marché des producteurs se délocalise aux Halles marché couvert, dans les anciens locaux des services techniques de la commune.

Tous les vendredis, de 16h à 19h.

Présence de différents producteurs boucher-traiteur-charcutier, maraîcher, fleuriste, producteurs de champignons, fromager-crémier, pains bio,… .

Rue du 8 mai Halles marché couvert Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13 commune@mairiedeteloche.fr

English :

Farmers’ market in Teloché every Friday, from 4pm to 7pm. Covered market in the former technical services building, next to the school restaurant.

L’événement Marché de Teloché Vendredi soir Teloché a été mis à jour le 2026-01-21 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois