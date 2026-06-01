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Fête de la Musique thème Celtique Miniac-Morvan

Fête de la Musique thème Celtique Miniac-Morvan vendredi 19 juin 2026.

Adresse : place de l'église

Ville : 35540 Miniac-Morvan

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Miniac-Morvan

Fête de la Musique thème Celtique

place de l’église Miniac-Morvan Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

C’est sur une thématique celtique qu’on vous propose de fêter ensemble la musique, la
convivialité, … et le passage prochain à l’été. Bienvenue à tous !

Au programme
Magpies’ Nest
Vanou Irish Project
Les Ribot
Beat Bouet Trio
Panik

Plus de détails sur le site de la mairie   .

place de l’église Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la Musique thème Celtique Miniac-Morvan a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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