Miniac-Morvan

Fête de la Musique thème Celtique

place de l’église Miniac-Morvan Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

C’est sur une thématique celtique qu’on vous propose de fêter ensemble la musique, la

convivialité, … et le passage prochain à l’été. Bienvenue à tous !

Au programme

Magpies’ Nest

Vanou Irish Project

Les Ribot

Beat Bouet Trio

Panik

Plus de détails sur le site de la mairie .

place de l’église Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête de la Musique thème Celtique Miniac-Morvan a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel