Fête de la Musique thème Celtique Miniac-Morvan
Fête de la Musique thème Celtique Miniac-Morvan vendredi 19 juin 2026.
Miniac-Morvan
Fête de la Musique thème Celtique
place de l’église Miniac-Morvan Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
C’est sur une thématique celtique qu’on vous propose de fêter ensemble la musique, la
convivialité, … et le passage prochain à l’été. Bienvenue à tous !
Au programme
Magpies’ Nest
Vanou Irish Project
Les Ribot
Beat Bouet Trio
Panik
Plus de détails sur le site de la mairie .
place de l’église Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Fête de la Musique thème Celtique Miniac-Morvan a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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