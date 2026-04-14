Journée sur l’île de Bréhat, Mairie de Miniac-Morvan, Miniac-Morvan

Journée sur l’île de Bréhat Samedi 13 juin, 08h00 Mairie de Miniac-Morvan Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T08:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T08:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

Le Club de retraités organise une journée à l’île de Bréhat avec le tour de l’île en bateau pour admirer l’archipel.

Déjeuner au restaurant, suivi d’un temps libre où vous pourrez découvrir ce joyau des Côtes-d’Armor et visiter le moulin de Birlot et la chapelle Saint-Michel.

Transport en autocar, bateau aller-retour, repas (boissons comprises).

Samedi 13 juin 2026, lieu du départ et horaires à préciser lors de l’inscription.

Tarif 80 € adhérents et 84 € non-adhérents.

Réservation : Chantal 06 84 68 09 44 et Yamina 06 60 51 54 57

Mairie de Miniac-Morvan Place de la Mairie, 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan

avec le Club des retraités