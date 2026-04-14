Concours de belote, Salle des Associations, Miniac-Morvan
Concours de belote, Salle des Associations, Miniac-Morvan mardi 9 juin 2026.
Concours de belote Mardi 9 juin, 14h00 Salle des Associations Ille-et-Vilaine
gratuit, réservé aux adhérents de l’association
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00
Le Club des Retraités organise un concours de belote réservé aux adhérents.
Vous n’êtes pas encore membre ? C’est le moment de vous inscrire et de partager un bon moment autour des cartes !
Mardi 9 juin 2026 à partir de 14h00 à la salle des associations, Espace Bel-Air.
Renseignements et inscription : Chantal Geoffroy au 06 84 68 09 44 ou Yamina Jacob au 06 60 51 54 57.
Salle des Associations Espace Bel-Air, rue Général de Gaulle, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 68 09 44 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 60 51 54 57 »}]
organisé par le Club des retraités association
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