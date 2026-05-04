Cinéma : Chasseur de dragon L’Acousti’k Miniac-Morvan Samedi 30 mai, 14h00, 15h00

Compagnie Artefakt

Lian-Chu et Gwizdo, chasseurs de dragons aux débuts difficiles, sauvent des griffes de dragons gégènes la petite Zoé, qui s’est enfuie du château où elle vit avec son oncle, le seigneur Arold. Zoé croit fermement aux légendes et aux récits de chevaliers pourfendeurs de dragons. Elle voit en Lian-Chu l’étoffe d’un grand combattant et se met en tête de partir avec nos deux héros à la poursuite du Bouffe-Monde, un gigantesque dragon capable d’avaler des univers tout entiers et dont le fléau s’abat actuellement sur le monde.

[https://youtu.be/YnsaX2N22Yk?si=5OgUi_zjRC-R5mLf](https://youtu.be/YnsaX2N22Yk?si=5OgUi_zjRC-R5mLf)

* Film d’animation de Arthur Qwak, Guillaume Ivernel, par Frédéric Engel-Lenoir, Arthur Qwak, avec Marie Drion, Vincent Lindon, Patrick Timsit.

* Dès 7 ans.

* Samedi 30 mai 2026

* Atelier à 14h00

* Projection du film à 15h00

* Durée du film 1h22

* Tarif = 4 €

### Informations

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T16:30:00.000+02:00

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L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

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