Journée sur la Côte de Granit Rose, Mairie de Miniac-Morvan, Miniac-Morvan

Journée sur la Côte de Granit Rose Vendredi 25 septembre, 08h00 Mairie de Miniac-Morvan Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T08:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T08:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Le Club des retraités organise une escapade en autocar grand tourisme.

Arrivée à Perros-Guirec pour une croisière vers les Sept‑Île. C’est la plus ancienne réserve ornithologique de France, pour y découvrir de drôles d’oiseaux marins…

Déjeuner au restaurant à Perros-Guirec puis visite de la Cité des Télécoms à Pleumeur‑Bodou. Vous entrerez dans le célèbre Radôme, gigantesque dôme blanc avec un parcours immersif retraçant une aventure technologique passionnante.

Vendredi 25 septembre 2026, lieu du départ et horaires à préciser lors de l’inscription.

Tarif : 99 € pour les non‑adhérents, 95 € pour les adhérents (transports en autocar, entrées et visites prévues au programme, repas boissons comprises).

Réservation : Chantal 06 84 68 09 44 et Yamina 06 60 51 54 57.

Mairie de Miniac-Morvan Place de la Mairie, 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan

avec le Club des retraités