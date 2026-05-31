Association Chasse Communale Agréée, Salle des Associations, Miniac-Morvan

Association Chasse Communale Agréée Dimanche 31 mai, 09h30 Salle des Associations Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00

L’Association Chasse Communale Agréée (ACCA) organise sa prochaine Assemblée Générale dimanche 31 mai 2026 à 9h30 à la salle des Associations de l ‘Espace Bel-Air.

Les membres adhérents sont invités à y participer.

Salle des Associations Espace Bel-Air, rue Général de Gaulle, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 21 50 30 »}]

Assemblée Générale