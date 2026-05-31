Association Chasse Communale Agréée, Salle des Associations, Miniac-Morvan
Association Chasse Communale Agréée, Salle des Associations, Miniac-Morvan dimanche 31 mai 2026.
Association Chasse Communale Agréée Dimanche 31 mai, 09h30 Salle des Associations Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00
L’Association Chasse Communale Agréée (ACCA) organise sa prochaine Assemblée Générale dimanche 31 mai 2026 à 9h30 à la salle des Associations de l ‘Espace Bel-Air.
Les membres adhérents sont invités à y participer.
Salle des Associations Espace Bel-Air, rue Général de Gaulle, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 21 50 30 »}]
Assemblée Générale
À voir aussi à Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine)
- Concours de belote, Salle des Associations, Miniac-Morvan 9 juin 2026
- Journée sur l’île de Bréhat, Mairie de Miniac-Morvan, Miniac-Morvan 13 juin 2026
- Mercredis festifs, Salle des Associations, Miniac-Morvan 24 juin 2026
- Vide-grenier, bourg de Miniac-Morvan, Miniac-Morvan 14 juillet 2026
- Journée sur la Côte de Granit Rose, Mairie de Miniac-Morvan, Miniac-Morvan 25 septembre 2026