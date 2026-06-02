Fête de la Musique « CELTIC » Place de l’église Miniac-Morvan
Fête de la Musique « CELTIC » Place de l’église Miniac-Morvan vendredi 19 juin 2026.
Fête de la Musique « CELTIC » Place de l’église Miniac-Morvan Vendredi 19 juin, 18h30
5 groupes pour une soirée « CELTIC »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T23:59:00.000+02:00
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Place de l’église Place de l’église 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan
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