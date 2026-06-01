Journée Départementale U8-U9, Stade Jean Fantou, Miniac-Morvan

Journée Départementale U8-U9 Samedi 6 juin, 10h00 Stade Jean Fantou Ille-et-Vilaine

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Le District d’Ille-et-Vilaine de Football donne rendez-vous à tous les jeunes footballeurs U8 et U9 ainsi qu’aux footballeuses U8F et U9F, le samedi 6 juin 2026, pour la Journée Départementale U8/U9 !

Un événement festif et convivial, qui réunira les équipes du département sur cinq sites : Beaucé – Miniac Morvan – Pléchatel – Martigné Ferchaud – Bréal sous Montfort.

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Les jeunes footballeurs seront accueillis par l’AS Miniac-Morvan samedi 6 juin 2026 de 10h00 à 16h00 sur les différents terrains du stade pour une journée de matchs et de jeux autour de leur sport favori.

Début du plateau : 10h00 (alternance matchs et jeux)

Fin de plateau : 16h30 (cérémonie de clôture)

https://foot35.fff.fr/simple/journee-departementale-u8-u9-inscrivez-vous-des-maintenant-2/

Stade Jean Fantou 8 rue du Stade, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.miniac-morvan.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://asminiac.fr/ »}] [{« link »: « https://foot35.fff.fr/simple/journee-departementale-u8-u9-inscrivez-vous-des-maintenant-2/ »}]

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