Thilouze

Fête de la Musique

Thilouze Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique à Thilouze, samedi 20 juin. Rendez-vous derrière l’Église à partir de 18h

Fête de la Musique à Thilouze, samedi 20 juin. Rendez-vous derrière l’Église à partir de 18h .

Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 30 37 47 comiteanimationthilouze@gmail.com

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English :

This year, we’re back at the Espace de Loisirs de la Baronne for our Fête de la Musique. You can catch our DJ Disco Night and discover a young local singer, Rosa Black . See you on Saturday June 21.

L’événement Fête de la Musique Thilouze a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme