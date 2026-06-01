Fête de la Musique Thilouze
Fête de la Musique Thilouze samedi 20 juin 2026.
Thilouze
Fête de la Musique
Thilouze Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique à Thilouze, samedi 20 juin. Rendez-vous derrière l’Église à partir de 18h
Fête de la Musique à Thilouze, samedi 20 juin. Rendez-vous derrière l’Église à partir de 18h .
Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 30 37 47 comiteanimationthilouze@gmail.com
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English :
This year, we’re back at the Espace de Loisirs de la Baronne for our Fête de la Musique. You can catch our DJ Disco Night and discover a young local singer, Rosa Black . See you on Saturday June 21.
L’événement Fête de la Musique Thilouze a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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