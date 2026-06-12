Fête de la musique Thury-Harcourt-le-Hom dimanche 21 juin 2026.

Thury-Harcourt-le-Hom

Fête de la musique

Place du Général de Gaulle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique

Fête de la Musique organisé par l’UCIA de la Suisse Normande.

Buvette et restauration. .

Place du Général de Gaulle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

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English : Fête de la musique

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande