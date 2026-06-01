Fête de la musique Pré communal Tonquédec
Fête de la musique Pré communal Tonquédec dimanche 21 juin 2026.
Tonquédec
Fête de la musique
Pré communal Bourg Tonquédec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tonquédec fête la musique ! Au programme groupe locaux et scène ouverte.
Buvette et petite restauration sur place dès 12h .
Pré communal Bourg Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique Tonquédec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose