Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Pré communal Tonquédec

Fête de la musique Pré communal Tonquédec dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Pré communal

Adresse : Bourg

Ville : 22140 Tonquédec

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Tonquédec

Fête de la musique

Pré communal Bourg Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Tonquédec fête la musique ! Au programme groupe locaux et scène ouverte.
Buvette et petite restauration sur place dès 12h   .

Pré communal Bourg Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Tonquédec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Tonquédec (Côtes-d'Armor)