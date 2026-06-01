Fête de la musique Pré communal Tonquédec

Tonquédec

Fête de la musique

Pré communal Bourg Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tonquédec fête la musique ! Au programme groupe locaux et scène ouverte.

Buvette et petite restauration sur place dès 12h .

Pré communal Bourg Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique Tonquédec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose