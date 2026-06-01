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Fête de la musique Torigny-les-Villes

Fête de la musique Torigny-les-Villes

Fête de la musique Torigny-les-Villes samedi 20 juin 2026.

Adresse : Torigni-sur-Vire

Ville : 50160 Torigny-les-Villes

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Torigny-les-Villes

Fête de la musique

Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Rendez-vous le 20 juin pour la fête de la musique de Torigny-Les-Villes !

A partir de 19h !

Restauration et buvette sur place   .

Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie  

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint-Lô

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