Fête de la musique Torigny-les-Villes
Fête de la musique Torigny-les-Villes samedi 20 juin 2026.
Torigny-les-Villes
Fête de la musique
Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous le 20 juin pour la fête de la musique de Torigny-Les-Villes !
A partir de 19h !
Restauration et buvette sur place .
Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint-Lô
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