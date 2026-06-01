FETE DE LA MUSIQUE Toulouges
FETE DE LA MUSIQUE Toulouges dimanche 21 juin 2026.
Toulouges
FETE DE LA MUSIQUE
Place Louis Esparre Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fêter la musique, l’été en famille ou entre amis pour écouter, se retrouver… et finir par danser!
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Place Louis Esparre Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10
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English :
Enjoy the music, whether with family or friends—to listen, hang out… and eventually dance!
L’événement FETE DE LA MUSIQUE Toulouges a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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