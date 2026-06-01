Toulouges

NIT DE SANT JOAN

1 Boulevard de Clairfont Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Soirée lecture sous les étoiles mêlant textes français et catalans avec Llibres i Estrelles.

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1 Boulevard de Clairfont Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11

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English :

An evening of readings under the stars, featuring a mix of French and Catalan texts, presented by Llibres i Estrelles.

L’événement NIT DE SANT JOAN Toulouges a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME