NIT DE SANT JOAN Toulouges
NIT DE SANT JOAN Toulouges mardi 23 juin 2026.
Toulouges
NIT DE SANT JOAN
1 Boulevard de Clairfont Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Soirée lecture sous les étoiles mêlant textes français et catalans avec Llibres i Estrelles.
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1 Boulevard de Clairfont Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11
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English :
An evening of readings under the stars, featuring a mix of French and Catalan texts, presented by Llibres i Estrelles.
L’événement NIT DE SANT JOAN Toulouges a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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