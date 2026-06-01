Troissy

Fête de la Musique Troissy

Place de la République Troissy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Tout public

Pour célébrer la Fête de la Musique, le comité des fêtes de Troissy-Bouquigny transforme la Place de la République en scène à ciel ouvert, le vendredi 19 juin 2026. Le groupe C’Pas Facile vous promet une soirée festive et musicale à partager en famille ou entre amis.

Une buvette et un food truck seront présents sur place pour se restaurer tout au long de la soirée, avec au menu paëlla gourmande, planches apéro et hotdogs. .

Place de la République Troissy 51700 Marne Grand Est +33 6 01 44 15 40

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English : Fête de la Musique Troissy

L’événement Fête de la Musique Troissy Troissy a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne