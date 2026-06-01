Fête de la Musique Truyes
Fête de la Musique Truyes dimanche 21 juin 2026.
Truyes
Fête de la Musique
Truyes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique !
Où ? Parc du Château Bel-Air, Truyes
⏰ Quand ? Le 21 Juin 2026, de 16h00 à Minuit
️ Entrée libre !
Au programme de 16h00 à Minuit
Les Coppers
Sacha & Samuel
Amarock
DA JULIAN (by DJ Nico) pour le set final !
Restauration et boissons sur place !
ALERTE ÉVÉNEMENT LA FÊTE DE LA MUSIQUE DÉBARQUE À TRUYES ! ☀️
Bloquez votre agenda ! Le 21 juin 2026, la Fête de la Musique s’installe au Parc du Château Bel-Air pour une soirée qui s’annonce mémorable !
Cette année, on vous a préparé un programme de folie avec pas moins de 2 scènes, 3 concerts en live et 1 soirée DJ pour vous faire danser !
Au programme de 16h00 à Minuit
Les Coppers
Sacha & Samuel
Amarock
DA JULIAN (by DJ Nico) pour le set final !
Petite faim ou grande soif ? Pas de panique ! Restauration et boissons seront disponibles sur place pour recharger les batteries entre deux pas de danse.
Où ? Parc du Château Bel-Air, Truyes
⏰ Quand ? Le 21 Juin 2026, de 16h00 à Minuit
️ Entrée libre ! .
Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 40 81 contact@mairie-truyes.fr
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English :
Fête de la musique!
? Where? Château Bel-Air Park, Truyes
? When ? June 21, 2026, from 4:00 pm to midnight
?? Free admission!
? Program from 4:00 pm to midnight:
? The Coppers
? Sacha & Samuel
? Amarock
? DA JULIAN (by DJ Nico) for the final set!
Food and drink on site!
L’événement Fête de la Musique Truyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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