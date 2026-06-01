Truyes

Fête de la Musique

Truyes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique !

Où ? Parc du Château Bel-Air, Truyes

⏰ Quand ? Le 21 Juin 2026, de 16h00 à Minuit

️ Entrée libre !

Au programme de 16h00 à Minuit

Les Coppers

Sacha & Samuel

Amarock

DA JULIAN (by DJ Nico) pour le set final !

Restauration et boissons sur place !

ALERTE ÉVÉNEMENT LA FÊTE DE LA MUSIQUE DÉBARQUE À TRUYES ! ☀️

Bloquez votre agenda ! Le 21 juin 2026, la Fête de la Musique s’installe au Parc du Château Bel-Air pour une soirée qui s’annonce mémorable !

Cette année, on vous a préparé un programme de folie avec pas moins de 2 scènes, 3 concerts en live et 1 soirée DJ pour vous faire danser !

Au programme de 16h00 à Minuit

Les Coppers

Sacha & Samuel

Amarock

DA JULIAN (by DJ Nico) pour le set final !

Petite faim ou grande soif ? Pas de panique ! Restauration et boissons seront disponibles sur place pour recharger les batteries entre deux pas de danse.

Où ? Parc du Château Bel-Air, Truyes

⏰ Quand ? Le 21 Juin 2026, de 16h00 à Minuit

️ Entrée libre ! .

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 40 81 contact@mairie-truyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique!

? Where? Château Bel-Air Park, Truyes

? When ? June 21, 2026, from 4:00 pm to midnight

?? Free admission!

? Program from 4:00 pm to midnight:

? The Coppers

? Sacha & Samuel

? Amarock

? DA JULIAN (by DJ Nico) for the final set!

Food and drink on site!

L’événement Fête de la Musique Truyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme