Fête de la musique Tulette
Fête de la musique Tulette dimanche 21 juin 2026.
Tulette
Fête de la musique
Le cours Tulette Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Organisé par le comité des fêtes, vous passerez un agréable moment. Château gonflable pour les enfants à partir de 17h30, repas sur les différentes terrasses des cafés, et concert pop rock.
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Le cours Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 76 85 34 comitedesfetesdetulette@gmail.com
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English :
Organized by the festival committee, you’re sure to have a great time. There will be a bouncy castle for kids starting at 5:30 p.m., dining on the various café terraces, and a pop-rock concert.
L’événement Fête de la musique Tulette a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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