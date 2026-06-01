Fête de la musique Val de Briey dimanche 21 juin 2026.

Val de Briey

Fête de la musique

place thiers Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique organisée par la Mairie

20h: groupe Osmose

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

place thiers Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00

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English :

Fête de la musique organized by the Town Hall

8pm: group Osmose

Refreshments and food on site

L’événement Fête de la musique Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL