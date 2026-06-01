Fête de la musique Val de Briey
Fête de la musique Val de Briey dimanche 21 juin 2026.
Val de Briey
Fête de la musique
place thiers Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique organisée par la Mairie
20h: groupe Osmose
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
place thiers Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00
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English :
Fête de la musique organized by the Town Hall
8pm: group Osmose
Refreshments and food on site
L’événement Fête de la musique Val de Briey a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL