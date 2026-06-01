Fête de la musique Val de Louyre et Caudeau samedi 20 juin 2026.

Val de Louyre et Caudeau

Fête de la musique

Village Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à St Laurent des Bâtons le samedi 20 juin 2026 à partir de 17h30, organisée par le Comité des Fêtes de St Laurent des Bâtons.

Restauration sur place.

Fête de la musique à St Laurent des Bâtons le samedi 20 juin 2026 à partir de 17h30, organisée par le Comité des Fêtes de St Laurent des Bâtons.

Avec la Chorale de Ste Alvère, Alix Denavit (guitare), Anol El Pemu (blues bamiléké), Kévin Kastagna (chanson française), Teva du Pacifique (folk acoustique) et les Tontons Zingueurs (jazz).

Restauration sur place. .

Village Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 32 86 93

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English : Fête de la musique

The St Laurent des Bâtons festival committee invites you to its first social evening on Friday 5 September from 7pm in the community hall.

Musical entertainment provided by the band Garage Tropical.

Light refreshments available on site.

L’événement Fête de la musique Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux