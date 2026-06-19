Fête de la musique Rue de la République Val de Louyre et Caudeau dimanche 21 juin 2026.

Val de Louyre et Caudeau

Fête de la musique

Rue de la République Restaurant La P’tite Factory Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Restaurant La P’tite Factory vous propose une journée spéciale à l’occasion de la Fête de la Musique, dimanche 21 juin 2026.

Apéritif musical avec les Tontons Zingueurs de 11h à 13h, repas musical avec Cleyo Bertrand de 13h à 14h et digestif musical avec Jazzabam de 14h à 15h.

Le Restaurant La P’tite Factory vous propose une journée spéciale à l’occasion de la Fête de la Musique, dimanche 21 juin 2026.

Apéritif musical avec les Tontons Zingueurs de 11h à 13h, repas musical avec Cleyo Bertrand de 13h à 14h et digestif musical avec Jazzabam de 14h à 15h. .

Rue de la République Restaurant La P’tite Factory Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 91 12

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English : Fête de la musique

The Comité des Fêtes de Saint-Laurent des Bâtons is organising its first music festival!

Join us on Saturday 21 June from 7pm.

Catering on site

L’événement Fête de la musique Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux