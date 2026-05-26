Fête de la musique Vinning Tickets Montoison
Fête de la musique Vinning Tickets Montoison dimanche 21 juin 2026.
Montoison
Fête de la musique Vinning Tickets
Place des Ramparts Montoison Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dans le cadre de la Fête de la Musique, venez célébrer l’été en musique et en famille avec un
concert Pop Rock 100% live et en plein air !
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Place des Ramparts Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes association.a2v@gmail.com
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English :
As part of the Fête de la Musique, come and celebrate summer with music and family with a
100% live, open-air Pop Rock concert!
L’événement Fête de la musique Vinning Tickets Montoison a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme