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Fête de la musique Vinning Tickets Montoison

Fête de la musique Vinning Tickets Montoison dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place des Ramparts

Ville : 26800 Montoison

Département : Drôme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montoison

Fête de la musique Vinning Tickets

Place des Ramparts Montoison Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Dans le cadre de la Fête de la Musique, venez célébrer l’été en musique et en famille avec un
concert Pop Rock 100% live et en plein air !
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Place des Ramparts Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   association.a2v@gmail.com

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English :

As part of the Fête de la Musique, come and celebrate summer with music and family with a
100% live, open-air Pop Rock concert!

L’événement Fête de la musique Vinning Tickets Montoison a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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